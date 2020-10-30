Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an önce sarılması için tüm gücümüzle halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
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- Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 Cuma - 20:41 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:41