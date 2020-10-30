30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,7720 0.94
USD 8,3710 0.99 ALTIN 506,060 1.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

30 Ekim 2020 Cuma - 20:41 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 20:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.


Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana  gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,  ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an önce  sarılması için tüm gücümüzle halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu CHP Kemal Kılıçdaroğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.