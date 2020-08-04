CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı. Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.
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- Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
04 Ağustos 2020 Salı - 12:45 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 12:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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- Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu