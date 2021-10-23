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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Vergi almayacağız

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:50 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:55

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da kadın kolları toplantısında konuştu. “İktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini vergiliyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda kadın işsizliği yüzde 34. Bu bir ayıptır. Üniversiteyi bitirmiş, çift diploması var, iş bulamıyor. Bu ayıba son vermemiz gerek" ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar  olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten  asgari ücret, nesini vergiliyorsun?" dedi.
 
Partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığınca Kuşadası ilçesinde  "Kotalar Bize Dar Hedefimiz İktidar" sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan  Kılıçdaroğlu, kadınlar için zor bir şeyin olmadığını, kadının kafasına koyduğunu  bütün zorluklara rağmen yapabilecek güçte olduğunu söyledi.
 
Kılıçdaroğlu, kadınların hakları için örgütlü mücadele içinde olması  gerektiğine değinerek, Türkiye genelinde kadının ekonomik olarak en rahat  örgütlenebileceği alanın kooperatifler olduğunu, partisinin belediye başkanlarına  kadın kooperatiflerine kolaylık sağlanması talimatı verdiğini dile getirdi.
 
Kadına yönelik şiddetin arttığını, bu konuda iktidar olduklarında bir  hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koymayı vadettiklerini  anlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
 
"Her yerde rahatlıkla şunu söyleyin; iktidar olduğumuzda asgari ücret  üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini  vergiliyorsun? Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadın çalışacak. Geniş tanımlı  işsizliğe baktığımızda kadın işsizliği yüzde 34. Bu bir ayıptır. Üniversiteyi  bitirmiş, çift diploması var, iş bulamıyor. Bu ayıba son vermemiz gerek. Kayıt  dışı çalışmayla da mücadele edeceğiz. Herkesin sigortalı olması lazım. Zamanı  gelince de emekli olması lazım. Çalışmak derken merdiven altında fabrikada  çalışmak değil. Aynı zamanda kadın, yönetici olarak da çalışmalı. Kamunun  herhangi bir alanında vali, hakim, müdür olmalı. Her alanda liyakatine uygun  olarak kamu yönetiminde yönetici pozisyonunda çalışmalı."
 
"Sorunları çözmeye talibiz"
 
Partisinin yönettiği bütün kentlerde kreş açılmasına önem verdiklerini  aktaran Kılıçdaroğlu, kadının çocuğunu güven içerisinde bırakacağı yerlerin  olması gerektiğini kaydetti.
 
Kadın Kollarından kadın apartman görevlilerinin sorunlarına mutlaka  eğilmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Onların da sorunlarını çözeceğiz.  Siyasetimizi etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden yapmıyoruz. Yapanlara da  asla sıcak bakmıyoruz. Sosyal kimlikleri üzerinden yapıyoruz. Apartman  görevlileri, hakimler, yargıçlar, bekçiler, işçiler... Bunlar bir sosyal kimlik.  Her birinin sorunları var ve biz bunları çözmeye talibiz" diye konuştu.
 
CHP iktidar olduğunda kamuda işe alımlarda mülakatı tümüyle  kaldıracaklarını, herkesin KPSS'den aldığı puanla işe yerleşeceğini vadeden  Kılıçdaroğlu konuşmasında şöyle devam etti:
 
"İktidar olduğumuzda en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi  ülkelerine göndereceğiz, davulla zurnayla göndereceğiz. Buradan gidecek olan  Suriyelilerin evi, okulu, hastanesi, kreşi yok. Avrupa Birliği'nden  sağlayacağımız fonlarla yapacağız. Yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini,  hastanesini yapacağız. Kendi ülkelerine gittiği zaman can ve mal güvenliğinin  olması lazım. Yeni bir saldırıya muhatap olmaması lazım, bunun da altyapısını  oluşturacağız, sözleşmesini imzalayacağız. Bu da yetmez, çalışması lazım. İş  dünyasına 'Suriye'de, bu bölgelerde fabrikalar kurun, sizden vergi almayacağız.  Tek şartımız var, kazandığınız parayı Türkiye'ye getirin o kadar.' diyeceğiz.  Bizim çözümümüz insani bir çözümdür."
 
Kılıçdaroğlu, partili kadınlara seslenerek karamsar tablo çizmemeleri  gerektiğini, görüştükleri insanlara iktidar olmaları halinde 6 ayda Türkiye'ye  nefes aldıracaklarını söylemelerini istedi.
Her aileye asgari gelir güvencesi vadettiklerini vurgulayan  Kılıçdaroğlu, "Hiçbir aileyi birisine muhtaç etmeyeceğiz. Sosyal devlet dediğiniz  zaten budur. Fakirin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet denir. Sosyal  devleti sosyal devlet olmaktan çıkardılar, soyulması gereken bir organ haline  getirdiler. Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, vergiden sonra net  ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık  sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükûmete açık bir çağrı  yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz" dedi.
 
Bazı alimlerin "CHP'ye oy vereceğine kurtlu bulguru yiyebilirsin" dediğini savunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
 
"Sultanın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir. Haramla  beslenen sultanın sofrasına oturduysan sen artık fetva veremezsin. Böyle bir  yetkin yoktur. Kadın kardeşlerim, gittiğiniz her yerde bunları anlatın. 3 Y ile  geldiler, 3 Z ile bunları göndereceksiniz inşallah. Kadınlar gönderecekler.  Zorbalık, zulüm yaptılar. Zam yağmuru ile bu milleti mahvettiler. Daha kış  gelecek, zamlar gelecek, yeni faturalar gelecek. Gönderenlerin başında da Z  kuşağı gelecek."
 
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partisine yeni katılan gençlere rozet taktı.
 
Bu arada, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kılıçdaroğlu salona gelmeden önce kendisine ayrılan koltuğun protokole uzak  olmasına tepki gösterdi. Atay, tepkisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın bir  koltuğa oturtuldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP asgari ücret
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