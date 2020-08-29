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Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 15:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.


Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı  mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de  başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da eşsiz bir zaferle  taçlandırıldığını belirtti.
 
"Kudretli Başkomutan'ın 'Ya istiklal ya ölüm' emri, milletimizin  genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret  zincirlerini söküp attı." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
 
"30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün  değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik  yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli  adımlardan biridir. Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da  yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu  gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı  inanç ile gönülden bağlıyız. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel  Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, 'millet egemenliği' düşünü eksiksiz  şekilde hayata geçireceğiz. Tek adam rejiminin yerini, milletimizin hak ettiği  şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti alacak. Unutulmasın ki o gün  geldiğinde, yalnız ülkemiz değil içinde bulunduğumuz coğrafya da 'barışın güneşi'  ile aydınlanacak."
 
Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm  şehitlere rahmet diledi, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını  sunarak Türk halkının bayramını kutladı.

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Kılıçdaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı
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