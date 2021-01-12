Kılıçdaroğlu: Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu söyleyemez; 'Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir, hiçbir soruna çözüm üretmez.' Hayır, şiddetle reddediyorum, hep beraber reddediyoruz. Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun temel görevi var olan sorunları, vatandaşın yaşadığı sorunları, ülkenin yaşadığı sorunları çözmeye kilitlenmesidir, odaklanmasıdır. Kısır tartışmaların Türkiyeye hiçbir şey kazandırmayacağını da artık herkesin çok bilmesi lazım. Biz; yani CHP olarak biz, ne söylüyorsak yüzde yüzü doğrudur, yüzde 99 demiyorum, yüzde yüzü doğrudur. Çünkü biz her alanda, her ortamda halkın nabzını birebir tutan partiyiz. İster Hakkaride ister Rizede ister Manisada herhangi bir yerde veya Almanyada, Fransada bir yurttaşımız varsa sorununu mutlaka bir şekliyle bize aktarır. Bizim görevimiz o soruna kilitlenmek ve siyasi iktidara çözüm önermek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek pandemi sürecinde gerek ekonomide gerek dış politikada her alanda hangi sorun varsa çözümü siyasi otoritenin önüne koyduk. Hiç kimse şunu söyleyemez; 'Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir, hiçbir soruna çözüm üretmez.' Hayır. Şiddetle reddediyorum. Hep beraber reddediyoruz. Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz. Üniversiteyi bitirmiş; ama işsiz milyonlar var onların sorunlarını dile getiren kim? Biziz. Esnafın sorununu, kahvecinin sorununu, simitçinin sorununu dile getiren kim? Biziz" dedi.

'TUTTURMUŞ CHP İSTANBUL İL BAŞKANI'

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında süren tartışmalara değinerek, "Devleti yöneten iktidar yapay gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çalışıyor. Tutturmuş 'CHP İstanbul İl Başkanı'. Sen, CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunu ile uğraşsana. 'Ey Kılıçdaroğlu' diyor. 'Buyur, ne diyorsun?' Benimle uğraşacağına çöpten yemek toplayanlarla uğraş, senin görevin o değil mi? Bu memlekette açlık, yoksulluk var 'bunu çözeceğim' diye kafa yorsana, çalışsana" ifadelerini kullandı.

'ACABA YAPAY GÜNDEM OLUŞTURABİLİR MİYİZ'

Kılıçdaroğlu, milletin sorununu Millet İttifakı olarak çözeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: