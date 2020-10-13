CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Yönetim Salonu’nda İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Başdanışmanlarından Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü
Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü
DHA | 13 Ekim 2020 Salı - 12:11 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 12:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyetle görüştü.
- Öğretmen ve öğrencide corona virüs çıktı, 30 öğrenci karantinada
- THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
- Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlığından çıkarılması için başvuru yapılacak
- Muhittin Böcek'in son durumuyla ilgili yeni açıklama
- Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün sokağa çıkmak yasaklandı!
- Meclis Başkanı Şentop'tan flaş erken seçim açıklaması!