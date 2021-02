Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için bugün Aksaray 'a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından meydanda toplanan beldedeki çiftçilere seslendi. Her alanda üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizi besleyecek olanlar kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Bizim ülkemizde insanımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor, alın teri dökmek istiyor ve ektiğinin kazancını da almak istiyor. Zarar etmek istemiyor. Geliri olsun istiyor. 'Çoluk çocuğumla huzur içinde geçineyim, kazanayım, elim ekmek tutsun, evime akşam huzur içinde gideyim' diyor. Ben sizden şunu istiyorum; gerçekten üretmek istiyorsanız, gerçekten alın teri dökmek istiyorsanız, gerçekten döktüğünüz alın terinin ve ürettiğiniz malın karşılığını almak istiyorsanız önce Allah'a güveneceksiniz sonra kendinize güveneceksiniz en sonunda da bize güveneceksiniz. Size bunların tamamını sağlayacağım" dedi.

'HALK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, halk için çalışacağını belirterek, "Çiftçi üretiyor. Başımızın üstünde yeri var. 2006 yılında kanun çıkardılar. Dediler ki çiftçiye her yıl en az milli gelirin yüzde 1'i oranında destek vereceğiz. Sizin devletten 210 milyar TL alacağınız var. Sözüm var; o faizlerin tamamını sileceğim. Ana parayı ödeyeceksiniz. Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığım yoldan beni döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım. Millet için çalışacağım. Alın teri döken için emek harcayan için çalışacağım. Adalet için çalışacağım" diye konuştu.

Yeşiltepe Belediyesi personelinin en düşük maaşının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu belediye başkanı, 3 bin 500 TL'yi verdiği zaman kim kazanıyor? Burada esnaf kazanacak. Gidecek, esnaftan alışveriş yapacak. Dolayısıyla esnaf da mağdur edilmeyecek. En çok mağdur edilenlerin başında esnaf geliyor. 'Sosyal devlet' diyoruz. Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin hakkını savunacak? Bütün bunların hepsinin bilinmesi lazım. Ben bir şey istiyorum sadece; bu memlekete huzur gelsin, bu memlekete bereket gelsin. Bu memlekette herkes çalışsın, üretsin" dedi.

'KİM MEMLEKETİ DÜŞÜNÜYORSA ONA OY VERECEKSİNİZ'

Herkesin elini vicdanına koyup, düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu toprakları, bereketli ovayı görüyor musunuz? Bu ovada her şey ekilir ama ekip de zarar ediyorsa olmaz. Kar elde ediyor olması lazım ki kişi ekebilsin. Patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa buğday üreticisi ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup herkesin düşünmesi lazım. Sizin de elinizi vicdanınıza koyup, düşünmeniz lazım. Kim memleketi düşünüyorsa çiftçiyi, alın terini, emeği düşünüyorsa oyunuzu gidip ona vereceksiniz" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ HALK'

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette kavga değil huzura ihtiyaç var. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, tencere kaynasın. Her evde huzur içinde yaşayalım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. En büyük arzumuz da budur. Bu arzuyu gerçekleştirmek içinde çaba harcıyoruz. En büyük gücümüz de halktır. Gücümüzü sizden alıyoruz. Siz eğer destek verirseniz bu memleketi, hiç endişe etmeyin en geç 5 yıl içinde bu bölgenin en güçlü, en çok üreten, en çok ihracat yapan ülkesi haline getireceğiz'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin de ahırını ziyaret ettikten sonra kent merkezine geçti.