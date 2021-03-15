CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.
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Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
15 Mart 2021 Pazartesi - 12:12 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 12:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.
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