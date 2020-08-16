16 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 16:28 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 16:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz" dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'e gitmeden önce, evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor; 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Bu ülkenin dışişleri bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?'' diye konuştu. 
 
''Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
 
"Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu; gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere dışişleri bakanının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi. Biz bunları merak ediyoruz."
 
 

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu CHP Joe Biden
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.