Kılıçdaroğlu: Geçiniz o tartışmaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesislerinde, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Sakarya 'da meydana gelen patlamaya ilişkin "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kararı kim aldı, neden yerinde imha edilmedi, bunun hesabını vermelidir. İnsanların patlayıcı madde ile bir yerden bir yere götürülmesi herhalde önlem alınmadığını gösteriliyor. Bunun hesabını verirler herhalde, ben de bekliyorum" dedi. 'GELİRLERDE DÜŞÜŞ VAR, HALKA YANSITILMAYACAK' Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiklerini anlatarak, "Belediye başkanlarımız tarih yazdı. Türkiye'de yeni bir anlayışın oturmasına neden oldular. Maske, dezenfektan konusunda, maddi yardım konusunda büyük başarı elde ettiler. Süreç hala devam ediyor, sorunlar var aşılması gerekiyor. Belediye başkanlarım hiçbiri şikayet etmedi. Bundan sonra nasıl bir yön, yöntem izlenecek bunu da konuştuk. Belediye gelirlerinde belli düşüşler var; ama bunlar hiçbir şekilde halka yansıtılmayacak. Yeni, temiz bir siyaset , bundan biz de memnunuz" ifadelerini kullandı. 'ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ' Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren barolara ilişkin düzenlemeleri içeren Avukatlık Kanunu teklifi sorusuna, "Düzenleme, Resmi Gazete 'de yayımlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına ihanettir, üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenler, bunun yasalaşması için el kaldıranlar tarihsel sorumluluğu vardır. Bu toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, bölünmesi, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir, doğru değildir" dedi. 'GEÇİNİZ O TARTIŞMALARI' Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin 8 yıl önce yolsuzlukla suçladığı dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanması tartışmalarının hatırlatılması üzerine de "Geçiniz o tartışmaları geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Beyle de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesislerinde, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Sakarya'da meydana gelen patlamaya ilişkin "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kararı kim aldı, neden yerinde imha edilmedi, bunun hesabını vermelidir. İnsanların patlayıcı madde ile bir yerden bir yere götürülmesi herhalde önlem alınmadığını gösteriliyor. Bunun hesabını verirler herhalde, ben de bekliyorum" dedi.

'GELİRLERDE DÜŞÜŞ VAR, HALKA YANSITILMAYACAK'

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiklerini anlatarak, "Belediye başkanlarımız tarih yazdı. Türkiye'de yeni bir anlayışın oturmasına neden oldular. Maske, dezenfektan konusunda, maddi yardım konusunda büyük başarı elde ettiler. Süreç hala devam ediyor, sorunlar var aşılması gerekiyor. Belediye başkanlarım hiçbiri şikayet etmedi. Bundan sonra nasıl bir yön, yöntem izlenecek bunu da konuştuk. Belediye gelirlerinde belli düşüşler var; ama bunlar hiçbir şekilde halka yansıtılmayacak. Yeni, temiz bir siyaset, bundan biz de memnunuz" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren barolara ilişkin düzenlemeleri içeren Avukatlık Kanunu teklifi sorusuna, "Düzenleme, Resmi Gazete 'de yayımlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına ihanettir, üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenler, bunun yasalaşması için el kaldıranlar tarihsel sorumluluğu vardır. Bu toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, bölünmesi, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir, doğru değildir" dedi.

'GEÇİNİZ O TARTIŞMALARI'

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin 8 yıl önce yolsuzlukla suçladığı dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanması tartışmalarının hatırlatılması üzerine de "Geçiniz o tartışmaları geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Beyle de gurur duyuyoruz" diye konuştu.