Kılıçdaroğlu: Eskiden aşı üretirken, şimdi aşı alıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Bizi niye eleştiriyorsunuz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. 'Efendim tarihte şunlar bunlar oldu'. E tarihte olmuşsa olmuş kardeşim, sen geleceğe bak, geleceği inşa edeceksin. Vatandaş sana görevi niye verdi? 'Geleceği inşa et' diye. 19 yıl çarpı 365, tek hedef var CHP. Ne yaptık? Bir şey yaptık evet, hatalarını, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Bu bizim hakkımız. O vatandaşın hakkını kim savunacak arkadaş? Oy verip iktidar yaptığınız AK Parti 'nin yapmak istediği önemli bir şeyi biz ne zaman, nerede engelledik? Yok böyle bir şey. 19 yıldır tek başına iktidardalar mı? Evet. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar mı? Evet. Bakın Resmi Gazete 'ye her gün Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkar. Biz mi engel oluyoruz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yoksul semtlerde ekmek büfesi kurmak istediğini kaydederek, "Gözleri o kadar kararmış ki, İBB yoksul semtlerde ekmek büfesi kurmak istiyor, AK Parti ve MHP karşı. Niye karşısınız kardeşim? Fakir fukara ucuz ekmek alsa ne olur? İlla 'CHP yapmasın, belediyeler yardım yapmasın'. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı, bugün Türkiye daha büyük sorunlarla karşı karşıyaydı" dedi.

'AŞIYI ESKİDEN KENDİMİZ YAPIYORDUK'

Kılıçdaroğlu, Çin'den getirilen koronavirüs aşısına ilişkin de "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz. Bunların kendi internet sitelerinde bir açıklama var. Aşı üretim sorununun çözümü için Türkiye'de yeni teknoloji uygun bir aşı ve serum üretim tesisi kurulması mümkün iken, bu yatırım yapılmayıp, yerine kısa dönem için daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi, Türkiye'yi aşı üreten ve ihraç eden konumdan, aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir. Kendimiz yapıyorduk eskiden" dedi.