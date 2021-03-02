Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlık güvencesinin kalkmaması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin, dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yoktur. Bu güvencenin kalkmaması lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederken, "Tek ve yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini yüceltmek olan, en büyük arzusu aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu tesis etmek olan, Türkiye'nin birleştirici gücü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da sözlerine, Engin Altay 'ın ifadelerine işaret ederek, "Başkanın da ifade ettiği gibi birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz. Birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Birileri gibi İstanbul 'da kupon arsa varsa bana sormadan satmayın demiyoruz. Birileri gibi dünya malına tamah etmedik. Bütün arzumuz, bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın." diye başladı.

Demokrasinin herkes için geçerli bir kural olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız. Sonuçta bir parti gelecek, ülkeyi yönetecek. Ama demokrasi içinde yönetecek, insan haklarına saygı duyacak. 19 yıl geçmiş, hala insan haklarını düşünüyorlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Sanıyorlar ki, 'İnsan haklarını yeniden tesis edeceğiz...' Yeniden toplantı yapacağınıza bu konuda dünya kadar yayın var. Birleşmiş Milletler 'e bakın, görürsünüz insan haklarını. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'ne bakın, görürsünüz insan haklarını. Ama bunların dünyadan haberleri yok. Ellerine kağıt tutuşturuyorlar, şunu yapacağız diye." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders ücreti karşılığında çalışan personelin bir yıllık sözleşmeyle görev yapmaları nedeniyle iş güvencelerinin bulunmadığını, düşüncelerini işten çıkarılma tehdidi nedeniyle açıklayamadıklarını savundu.

Niğde ve Nevşehir başta olmak üzere çok sayıda ilde patates üretimi yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Ekim-Kasım döneminde patates hasadının gerçekleştirildiğini, sadece sözünü ettiği iki ilde çiftçinin, 400-500 bin ton patatesi 4 aydır depolarda tuttuğunu söyledi.

Üreticinin, bu ürünlerini, borçlarını ödeyebilmek için satmak istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin kara gün dostu" Toprak Mahsulleri Ofisi ve "yönetiminin birden fazla maaş aldığını" öne sürdüğü Tarım Kredi Kooperatiflerinin patates üreticilerinin sorunlarına eğilmesini istedi.

"Eğitimde tasarruf olmaz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "yeterli öğretmen ataması yapılmadığı" eleştirisini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eğitimde tasarrufu olmaz. Bizim çocuklarımız gidiyor. İyi eğitilen bir çocuk, gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her alanda iyi katkılar yapar. Eğitim sınıf atlatıyor. Eğer bir ülkede eğitim çok iyi olursa, katma değeri yüksek ürün üretme şansımız çok daha yüksek olur. Sanatta, kültürde, bilimde, her alanda ileriye doğru gitmiş oluruz. O nedenle eğitim için her türlü fedakarlığı nasıl anne babalar yapıyorsa, iktidarın da aynı fedakarlığı yapması lazım. Onlar başka yere yapacakları harcamayı, eğitime yapsınlar. Kanal İstanbul için inat edeceğine, eğitim için inat et. 'Eğitimi düzelteceğim, birleştirilmiş sınıflar garabetini kaldıracağım, her evde her okulda internet altyapısı olacak.' de ve kaynağı buraya harca. Hepimiz de seni alkışlayalım. Sen kaynağı harcadın da biz karşı mı çıktık?"

Ülkedeki öğretmen açığının, Milli Eğitim Bakanlığına göre 107 bin, Sayıştay raporuna göre ise 138 bin 393 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 6 milyon öğrencinin EBA'yı etkin kullanamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya erişemezken nasıl sınava alınacaklarını da sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Çin'den bedava alındığı açıklanan 1 milyon doz Kovid-19 aşısının, Devlet Malzeme Ofisine (DMO) bir şirket üzerinden doz başına 12 dolardan olmak üzere 12 milyon dolara satıldığı" iddiasını geçen haftaki konuşmasında sorduğunu anımsattı.

Koca'nın, bir televizyon kanalında "aşılara ilişkin anlaşmanın doğrudan DMO ve Sinovac arasında yapıldığını herhangi bir aracı olmadığını" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, aracı firmanın Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ olduğunu, bu konuda Sağlık Bakanı Koca'ya doğru bilgi verilmediğini ve Koca'nın aldatıldığını savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin sorularını da anımsattı. Bunun küçük bir rakam olması halinde üzerinde durmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bu tutarla tüyü bitmemiş yetimin hakkının yendiğini savundu.

"Milletvekilinin dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yok"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin, dokunulmazlık dışında hiçbir güvencesi yoktur. Bu güvencenin kalkmaması lazım. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine terk edilemez. Sen bir kişinin dokunulmazlığını kaldırmak istiyorsan dosya geldiğinde bakar, incelersin. Talimatla el kaldırıp, indiriyorsanız orada milli irade yok demektir."