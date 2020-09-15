Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İki lider görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasetçiler ne kadar sık görüşürse o kadar olumlu sonuçlar alınabilir. Demokratik bilince uygun bir biçimde Türkiye'yi hak ettiği düzeye getirmek istiyoruz. Bütün toplumu kucaklayıcı bir siyasi anlayış oluşturmaya çalışıyoruz. Demokrasiler konuşarak, görüşerek güçlenir. Kendisine ziyaretinden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinde geçinirken, birilerinin bunu ön plana çıkarmasını masum görmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türkiye'nin ortak değeridir.

İTTİFAK İDDİALARI

Bu ziyaret bir hayırlı olsun ziyaretiydi, ittifak ile ilgili bir görüşme gerçekleşmedi. İktidar, yanına MHP'yi alarak, seçim yasasını değiştirerek nasıl iktidarımızı sürdürürüz çabasında. Yüzde 10 seçim barajını kabul etmiyoruz, darbe hukukunu tahkim eden bir siyasi anlayış.