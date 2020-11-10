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Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı! 'Seni asla ve asla unutmayacağız'

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 8:44 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 8:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "82 yıldır senden  ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajının yanı sıra Anıtkabir ve  dolunay görüntüsüyle "Yiğidim Aslanım" şarkısının müziği eşliğinde, "82 yıldır  senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla ve asla unutmayacağız." sözlerini  seslendirdiği bir video da paylaştı.
 
 

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Kılıçdaroğlu 10 Kasım Atatürk
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