Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Hattı'nın temelini attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılacak olan Çiğli Tramvay Hattı'nın temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Böyle çağdaş bir kentin vekili olmak benim için ayrıcalık ve onurdur. Sel felaketi dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızı, esnafımızı dinledik. Dertleri var doğru, büyük zararlar var doğru. Ama bu konuda belediyemiz gerçekten güzel çalışıyor. Belediye başkanlarımız güzel çalışıyor. 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun var. Bunlarla ilgili tespitler yapıldı. 7 milyon 31 bin liralık katkı ve yardım esnafımıza yapılacak. Kendilerine bu söylendi. Pazartesi günü belediye meclisinde bu karar alınacak ve uygulamaya konulacak. Belediye başkanlarımızın mağdur olan bütün vatandaşlarımıza yetişecek."

'BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ DE SORUNLARI ÇÖZMEKTİR'

Çiğli Tramvay Hattı'yla ilgili bilgiler de veren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'HALKA HESAP VERMEK HAKKA VE İNSANA HESAP VERMEKTİR'

Belediye başkanlarının yaptıkları her harcama için halka hesap vermek zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu,"Belediye başkanları kentte yaşanılan bütün sorunların temel muhatabıdırlar. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları çaba ve harcamanın hesabını halka vermek zorundadırlar. Halka hesap vermeyen bir belediye başkanı sorunlu belediye başkanıdır. Halka hesap vermek hakka ve insana hesap vermektir. Doğruyu hayata geçirmektir. Her kuruşun hesabını veren, her kuruşun hesabını kendi vatandaşına veren belediye başkanı doğru ve dürüsttür. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiyede hayata geçirmeye çalışıyoruz; Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını ve gelecekteki sorunlarını gören ve o sorunlara çözüm üreten bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. Bunu belediyelerimizde başlattık, sürdürüyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız. Kendi halkımızın zenginleşmesi için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.