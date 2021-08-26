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Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile orman yangını bölgelerinde inceleme yapacak

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 17:07 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 17:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Antalya ve Muğla'da tarihte görülmemiş büyük felaketlerin, orman yangınlarının yaşandığını söyledi.


Öztunç, partisinin Bodrum ilçe teşkilatında düzenlediği basın  toplantısında, Muğla'da büyük bir alanda etkili olan orman yangınının üzüntüsünü  yaşadıklarını dile getirdi.
 
Yangını söndürme çalışmalarının günlerce sürdüğünü ifade eden Öztunç,  "Hükümet yangına hazırlıksız yakalandı. Yangın ilk çıktığı anda maalesef yangın  söndürme uçakları yoktu. Kiralık üç uçak vardı, bir kısmı arızalıydı onlarla  yangını söndürmeye çalıştılar. Sonraki süreçte kamuoyunun tepkisi, yangının  büyümesi, yurttaşların feryadı üzerine helikopterler ve uçaklar kiralandı. En son  gece görüşlü helikopterler de geldi ama yangın sönmüştü, bitmişti." diye konuştu.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Öztunç, sürecin  iyi yönetilemediğini ileri sürdü.
 
Yangın söndürme çalışmalarında milletin el ele verdiğini de anlatan  Öztunç, şöyle konuştu:
 
"Çok sayıda büyükşehir belediyelerinden itfaiye araçları, itfaiye  personeli geldi. Orman Genel Müdürlüğünün personeli canhıraş mücadele etti. İki  haftaya yakın süren yangınlar sonrasında sona erdi. İster AK Partili olsun, ister  MHP'li, ister Cumhuriyet Halk Partili, tüm belediyelerimize buraya itfaiye  gönderen, personel gönderen, yardıma uzanan bütün belediyelerimize teşekkür  ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keşke belediyelerin gösterdiği o  hassasiyeti o duyarlılığı o çabayı Orman Bakanı, hükümet de gösterebilseydi,  gösteremedi."
 
Öztunç, belediyeler ve parti olarak yangınların ve selin ardından  ellerinden geldiği kadarıyla destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gece Muğla'da olacağını  bildiren Öztunç, "Genel başkanımızla birlikte 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız  da yarın sabah Bodrum'dan başlayarak Milas ve Muğla'da yanan alanlarda inceleme  yapacağız. Muğla'daki yaraların sarılması için bize düşen görev ne, eksik ne  kaldı bunları belirleyeceğiz. Yurttaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek üzere yarın  toplantımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
 
Öztunç'a, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Mürsel Alban, Bodrum  Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile Bursa  Milletvekili Erkan Aydın da eşlik etti.

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