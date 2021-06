Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bereketli toprakların cennete dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek, atıkların ekonomiye büyük yarar sağlayacağını söyledi. Çöplerin altın değerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çöplerden sanayi için ham madde de üretiyor, gübre elde ediyoruz. Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Elektrik çok pahalı. Düşünün ki çöplerden elektrik elde ediyoruz. Aynı zamanda istihdam alanı yaratıyoruz. Dışarıya attığımız bir çöpün ekonomiye getirdiği yararları düşünebiliyor musunuz? Ödemiş ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız el ele vererek bu tesisi yurdumuza kazandırdılar. İki başkanı da yürekten kutluyorum" dedi.

'YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE HUKUK İÇİNDE HESABINI SORACAĞIZ’

İzmir'in mutlu insanların kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kentte insanları mutlu eden belediye başkanlarının var olduğunu söyledi. Belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İhaleleri sosyal medyadan yayınlayacaksınız. Bizim düzen hakça bir düzen. Oy versin vermesin, her vatandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Bu ülkeye güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak bu ülkede. Bütün bunların alt yapısını oluşturuyoruz. Her şeyin yeri zamanı geldiğinde hukuk içinde hesabını soracağız. Fakir fukaranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa, bunu sormamız lazım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe etmesin" dedi.