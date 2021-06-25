Kılıçdaroğlu: Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi ortalığında yatırılan Avrupa’nın en büyük entegre katı atık yönetim tesislerinden Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışta CHP İzmir milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer aldı. Küçük Menderes Havzası'ndaki Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerine hizmet verecek tesiste günlük bin 600 ton katı atık işlenip, 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda, hem saatte 20 MW elektrik, hem de günde 100 ton gübre üretilecek.
Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bereketli toprakların cennete dönüştürülmesi gerektiğini ifade ederek, atıkların ekonomiye büyük yarar sağlayacağını söyledi. Çöplerin altın değerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çöplerden sanayi için ham madde de üretiyor, gübre elde ediyoruz. Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Elektrik çok pahalı. Düşünün ki çöplerden elektrik elde ediyoruz. Aynı zamanda istihdam alanı yaratıyoruz. Dışarıya attığımız bir çöpün ekonomiye getirdiği yararları düşünebiliyor musunuz? Ödemiş ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız el ele vererek bu tesisi yurdumuza kazandırdılar. İki başkanı da yürekten kutluyorum" dedi.
'YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE HUKUK İÇİNDE HESABINI SORACAĞIZ’
İzmir'in mutlu insanların kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kentte insanları mutlu eden belediye başkanlarının var olduğunu söyledi. Belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İhaleleri sosyal medyadan yayınlayacaksınız. Bizim düzen hakça bir düzen. Oy versin vermesin, her vatandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Bu ülkeye güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak bu ülkede. Bütün bunların alt yapısını oluşturuyoruz. Her şeyin yeri zamanı geldiğinde hukuk içinde hesabını soracağız. Fakir fukaranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa, bunu sormamız lazım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe etmesin" dedi.
'SAYGIN BİR DEVLET İNŞA EDECEĞİZ'
Vatandaşın desteğinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün bu çabaları Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Çiftçi üretecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek işsizlik son bulacak. Bu sözlerin tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz. Ahlaklı siyaset, düzgün siyaset, herkesin çalıştığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Tüm atığın ham maddeye, enerjiye dönüştüğü bir tesis burada modern bir laboratuvarda yer alıyor. Bugün açtığımız tesis İzmir'de oluşturduğumuz geri dönüşümün en temeli. Belediyemizin geri dönüşüm programıyla, Sasalı'daki devasa yükü 4'e ayırdık. 3 yeni tesis ile kentin yükünü 4'e böldük. Bu İzmir'in geri dönüşüm planının ilk adımıydı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ödemiş tesisini yeni anlayışla hayata geçiriyoruz. Çöp artık İzmir'de bir atık olmaktan çıkmış, peşinde koşulan bir ham maddeye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, “Tarıma da çiftçiye de en büyük desteği veriyoruz ancak kimyasal gübrelerle zehirlemeye 'dur' diyoruz. Biz, Tunç Başkanımızla çok çay içtik, ama her şeyden önce ülkemizdeki çiftçiyi milletin efendisi yapmaya ant içtik" dedi.
Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, beraberinde protokol üyeleri Avrupa'nın en büyük Entegre Katı Atık Yönetim Tesisleri'nden biri olan, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ni kurdelesini keserek hizmete açtı.
KILIÇDAROĞLU, YARI OLİMPİK HAVUZ AÇTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş'teki programının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun yanına yaptırılan 15 milyon 593 bin liraya mal olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun açılışını yaptı. Açılışa, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindekilerle tesisi gezdi.
3 BİN 200 METREKARE KAPALI ALAN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak su sporlarını teşvik etmek ve profesyonel takımları desteklemek için yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla İzmir'e kazandırdıkları tesisin açılışını 2020 yılında planladıklarını, pandemi nedeniyle ancak hizmete açılabildiğini kaydetti. Aşık Veysel Parkı'nın, deprem sırasında şehrin en önemli toplanma alanı olarak işlev gördüğünü anlatan Başkan Soyer, şehrin yeşil alanlarını korumanın ve ranta kurban etmemenin önemini hatırlatarak, "5 bin kişilik amfi tiyatroyla birlikte Türkiye'nin en modern buz sporları salonunun yer aldığı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan havuz İzmir; yüzme, su altı ragbisi, su topu ve triatlon müsabakalarına ev sahipliği yapacak ve her yaştan İzmirliye hizmet verecek. Yarı olimpik yüzme havuzumuz, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir yapı olarak inşa edildi. Aşık Veysel Yüzme Havuzu'na ek olarak bu yaz, Gaziemir-Emrez, Bornova-Meriç ve Konak-Pazaryeri mahallelerine üç portatif havuz kuruyoruz. Böylece, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerdeki çocuk ve gençlerimiz yaz boyunca yüzme imkanına kavuşmuş olacak. Önümüzdeki yıl Kemer'de, Türkiye'nin en modern ve özel tasarımlı olimpik havuzunun da temelini atarak kısa bir süre sonra İzmir'i su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.
HER YAŞTAN İZMİRLİYE AÇIK
Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle hizmete alınan havuzdan hem sporcular hem de yüzme öğrenmek isteyen çocuk, genç ve her yaş grubunun aktif olarak yararlanacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi, triatlon ve sutopu takımlarının antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak yüzme havuzunda yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için kurs verilecek. Stil geliştirmek isteyenler için ise ayrı bir program uygulanacak.