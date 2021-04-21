Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün Türkiye görecek bunu. Bütün dünya bunun tanığı olacak. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engelleri konuldu, ama bütün o engelleri aştılar." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde '23 Nisan 23 Yeni Park' başlıklı toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmasında siyaset te yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirterek, "Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören değil, vatandaşları arasında ayrım yapan değil, herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkanlarımız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önceki dönemlerde 'Bizim belediye, bizden olmayan belediyeler' şeklinde ayrım yapıldığını, farklı partilerden kazanan belediyelere yeterince hizmet götürülmediğini söyledi. Kendisine söyledim. Bütün belediyelere eşit hizmet götürmeye kararlı. Bizdeki siyaset anlayışıyla bizim dışımızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım yapıyorsunuz? İstanbul hepimizin İstanbul'u. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul, bir kadim kent. Bu kadim kentte yaşayan vatandaşlar arasında ayrım olur mu? Ayrıcalık olur mu? Farklılık olur mu? Ortak hedef ne? Herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Daha başka ortak hedef, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye." dedi.

"23 NİSAN'IN ÇOCUKLAR İÇİN BAYRAM İLAN EDİLMESİ ASLINDA BİR UMUDUN YEŞERMESİ DEMEKTİR"

Kılıçdaroğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı en büyük bayram. Çünkü egemenliği bir kişiden alıp halka verdik. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedik. 23 Nisan'ın temel özelliği budur zaten. Ve umut... 23 Nisan'ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşermesi demektir. Bir umuda çocuklarımızın adım atması, geleceğe umutla bakması, karamsarlığı onların gönüllerinden almak demektir. Beraber, birlikte yaşamak farklı görüşlere hoşgörüyle bakmak, 23 Nisan'ın temel felsefesi budur. 'İrfanı hür olsun' diyoruz, 'Vicdanı hür olsun' diyoruz. Kimler için? Bu topraklarda yaşayan çocuklarımız için diyoruz. 'Vicdanı hür, irfanı hür ve fikri hür olsun', 'Düşüncelerini özgürce ifade etsin, vicdan sahibi olsun, adaletli olsun.' diyoruz. Bu felsefe, aslında 13. yüzyılda bu topraklara gelen insanların felsefesidir, yüzyılların felsefesidir bu felsefe. İnsanı, doğayı, çevreyi sevmek, bu felsefeyi büyütmek gerekiyor." diye konuştu.

"BİZİM GÖREVİMİZ ENGELLERİ AŞMAKTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u "yemyeşil bir İstanbul" yapma kararlılığında olduklarını belirterek, "İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte şunu yaptılar; İstanbul'u yönetenler bile 'İstanbul'a ihanet ettik' dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana. Ağacın da hakkı vardır. Kuşun da hakkı vardır. Karanfilin de hakkı vardır.

Lalenin de hakkı vardır. Her canlının hakkı vardır. O hakkı korumak, hepimizin temel görevidir. Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır. Bir kenti yaşanabilir kılmak farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Neden? Çocuklarımız için hepimiz için insanımız için doğamız için. O doğada yaşayan bütün canlılar için hedefimiz budur. Yeni bir siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye yayacağız.

Bütün Türkiye görecek bunu. Bütün dünya bunun tanığı olacak. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engelleri konuldu ama bütün o engelleri aştılar. Bağımsız Türkiye'yi kurdular. Parlamentoyu oluşturdular, TBMM . Bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler. Geleceğe umutla baksınlar. Sevgiyle, hoşgörüyle baksınlar. Türkiye'yi korusunlar diye. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına da ilgi göstersinler diye. Yeni buluşlara imza atsınlar, çok iyi okullarda okusunlar diye. Temel hedefimiz, temel görevimiz budur. İşin özü, çevre kadar, yeşillik kadar güzel bir şey yoktur." şeklinde konuştu.

23 YENİ PARK AÇILDI

Toplu açılış ve temel atma töreninde 23 yeni park açıldı, 6 tesisin de temeli atıldı. Törende sunuculuk yapan Beylikdüzü Çocuk Meclisi Üyesi Öykü Atay ile Emre Berat Çeliktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye ve çiçek sunarken, Kılıçdaroğlu da çocuklara hediye verdi.