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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:52 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 15:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.
 
 
 

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Kılıçdaroğlu Anıtkabir 19 mayıs
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