CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.
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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Kaan ULU/ANKARA, (DHA) | 19 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:52 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 15:52