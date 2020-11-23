Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıkarsa en az 100 bin öğretmen emekli olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "3600 ek gösterge çıkarsa emin olun en az 100 bin öğretmen emekli olacak. Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var" dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle görüştü. Atanamayan öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, eğitim in sorunlar yumağı halinde olduğunu söyledi. Birinci önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bizim üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim. 3600 ek gösterge çıkarsa emin olun en az 100 bin öğretmen emekli olacak. Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var. Umutla bekliyorlar, '3600 ek gösterge sözü verildi, 3600 ek gösterge çıkacak, o göstergeyi aldıktan sonra emekli olalım'. Çünkü, çalışırken aldığı ücret emekli olduktan sonra yüzde 50 azalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu; Milli Eğitim Bakanlığı’nın önündeki engel nerede? Milli Eğitim Bakanlığı’nın önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı , çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor" dedi.

'ÜLKENİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİSİ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu bulunduğunu, bunlardan birisinin de eğitim olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Eğitim gerçekten ülkenin temel sorunlarından birisi. Eğitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme ve kalkınma şansı yok. Kültür ve sanat dünyasını zenginleştirme şansı yok. Dolayısıyla eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenlerin bütün emeğini bizim çocuklarımıza harcaması gerekiyor. Eğer öğretmeni bir sorunlar yumağı içine koyarsanız öğretmen kendi sorunlarını mı çözecek, çocuklara eğitim mi verecek? Eğitimden tasarruf olmaz" diye konuştu.

'AYRI BİR MESLEK KANUNUNUN OLMASI LAZIM'

Kılıçdaroğlu, öğretmenin bir süre sonra bulunduğu yerin kanaat önderi konumuna geldiğini belirterek, "İnsanlar bir sorunla karşılaştıklarında gidip öğretmene danışıyorlar. Bizim CHP olarak öğretmenlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Onu da atama bekleyen öğretmenler olarak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğretmenlik Devlet Memurları Kanunu içinde yer alıyor. 'Öğretmen' diye değil, 'devlet memuru' sayılıyor öğretmenler. Biz ise öğretmenleri, hakimler ve savcıların nasıl ayrı bir yasası varsa, öğretmenler için de ayrı bir meslek kanununun olması lazım. Öğretmenlik mesleğini klasik devlet memurluğundan ayırmamız lazım. Çünkü öğretmen sürekli olarak kendisini bilgi olarak beslemek zorunda" ifadesini kullandı.

'KESİNLİKLE İNANIYORUM'

Kılıçdaroğlu, öğretmenler ile yaptığı görüşmesinde ise, "Eğitimde çok sorun vardı ama pandemi ile sorunların daha fazla derinleştiğini görüyoruz. Ama ben şuna kesinlikle inanıyorum. Öğretmenlere olanaklar sağlandığı takdirde bütün sorunları en rahat, güzel aşma yeteneği öğretmenlerde. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bütün bu sorunları aşabilirler" dedi.