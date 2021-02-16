Kılcal damar varis tedavisi aşamalı olmalıdır

Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur kılcal damar tedavisi hakkında sizlere çok önemli bilgiler verdi.

Varis, damar duvarı ile damar kapaklarının bozulması veya damar içinde venöz hipertansiyon oluşması durumudur. Kılcal damar varisleri, kılcal damarlardaki genişlemeyle cildin yüzeyinin hemen altında oluşur. Bu, ağ şeklinde yayılan küçük, kırmızı çizgilerle sonuçlanır. Vücudun herhangi bir yerinde gelişebilirler, ancak daha çok yüzde ve bacaklarda görülür.

Neden oluşur?

Bazı insanlar kılcal damar varisleri kalıtımsal, gebelik, gül hastalığı, güneşe maruz kalma, hava değişiklikleri, çevresel veya kimyasal tahriş ediciler, alkol tüketimi, yaralanma, hatta kusma ya da hapşırma yoluyla ani ve aşırı basınç gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Nasıl tedavi edilmelidir?

Oluşan varislerin büyükten küçüğe doğru tedavi edilmesi çok önemlidir. Hastalar kılcal damar varis şikayetiyle tedaviye başvursalar da öncellikle hastanın hikayesi dinlenir. İki bacak için de ayrıntılı fiziki muayene yapılır. Ardından doppler ultrason uygulaması yapılır.

Varisli damarlar ile toplar damarların ayrıntılı haritası çıkarıldıktan sonra büyük damarda bir problem varsa hastanın şikayeti olmasa bile öncellikle büyük damarın tedavisi yapılır. Daha sonra ince ve küçük damarların tedavisi gerçekleştirilir.

Varis hastalığının kökten çözümü için bu şekilde aşamalı bir tedavi uygulanması gerekir. Aksi durumda yani önce kılcal durumların tedavisinin yapılması durumda, varise neden olan sorun tedavi edilmemiş olur.

Aşamalı varis tedavisiyle kılcal damar varislerinin tekrarlanma riskinin önüne geçilerek kökten tedavi sağlanmış olur. Varis şikayeti olan hastaların mutlaka kalp ve damar cerrahisi uzmanına giderek daha etkili bir şekilde tedavi olmaları gerekmektedir.