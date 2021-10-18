Gazetevatan.com » Çalışma Hayatı » Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay! Milyonlarca çalışanı kapsıyor
Kıdem tazminatıyla ilgili flaş detay! Milyonlarca çalışanı kapsıyor
Kıdım tazminatıyla ilgili kritik bilgi. Milyonlarca çalışanı kapsıyor. İşyeri değişikliği ve devrinde "kıdem tazminatının sıfırlanması" kaygıların başında geliyor. Kıdem tazminatına esas süre yeni işe başlanan tarih itibarıyla işliyor. Şirket devirlerinde personelin iş sözleşmesi feshedilmiyor, kıdem tazminatı hakkı saklı kalıyor. İşyeri devrinde çalışana bildirim, onayının alınması zorunluluğu bulunmuyor.