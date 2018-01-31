2018 yılıyla birlikte kıdem tazminatında tavan miktarı da artarak, 5.001,76 lira oldu ve 1 Ocak-30 Haziran arası emekli olanlara göre tazminatlarını yüzde 5.6 zamlı alacak.

Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. 2018 kıdem tazminatına da zam geldi 2018 kıdem tazminatı ne kadar, kıdem tazminatını almanın yolları nelerdir, kimler kıdem tazminatı alabilir...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Yol ücreti, ikramiye vb. ödemeler buna dahil ediliyor.

KIDEM TAZMİNATINA ZAM

Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Üst tutar ise devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu rakam 2018 yılında zamlandı ve 5.001,76 oldu. Yani bu sene emekli olanlar tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. 2018 yılının Haziran ayından sonra kıdem tazminatı tavan miktarı da artacak.