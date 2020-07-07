Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ve ihbar süresi hesaplama...

Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL'ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-ocak döneminde geçerli olacak. Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tutarı yükseldi mi? Yeni kıdem tazminatı ve ihbar süresi hesaplama...

Memur maaşına yapılan yüzde 5.75 zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Bu yılın ocak-haziran döneminde 6.730 lira olan en yüksek 1 yıllık kıdem tazminatı, 1 Temmuz itibarıyla atış üzerinden uygulanacak. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tutarı yükseldi mi? Yeni kıdem tazminatı...

Kıdem tazminatını da içeren tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, memur maaşlarıyla birlikte tazminatın tavan tutarı da belli oldu. Mevcut uygulamada kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. Tavanı ifade eden bu tutar, memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir değişiyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

3 Temmuz itibarıyla son 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi. Bir başka deyişle kıdem tazminatının en üst tutarına yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. 10 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın, 1 yıllık tazminat tutarı temmuz ayına kadar 6.730 lirayı aşamıyordu. Son zamla birlikte bu tutar 7.117 liraya yükseldi. Yani temmuz itibarıyla kıdeme hak kazananın cebine daha çok para girecek.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR? Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun yanı sıra erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Yeni tavana göre 7.117 lira ve üzeri aylık brüt ücreti olanlar, her 1 yıl için 387 lira daha fazla tazminata hak kazanacak. Örneğin; 15 yıl aynı yerde çalışan ve son 4 aylık brüt ücreti 7.117 lira ve üzerinde olan kişi, bu ay emeklilik ya da farklı nedenlerle ayrılmayı planladığında, haziran ayına göre 5.805 lira daha fazla kıdem alacak. Kıdemde tavan 1 Temmuz-31 Aralık 2019 döneminde 6.379 liraydı. Böylece son 1 yılda kıdem tavanında memur zamlarıyla birlikte 738 liralık artış meydana geldi.

İşte maaşa ve yıla göre kıdem tazminatı tutarları: Brüt Maaş: 2.943 5 Yıl: 14.715 10 Yıl: 29.430 15 Yıl: 44.145 20 Yıl: 58.860 Brüt Maaş: 4.000 5 Yıl: 20.000 10 Yıl: 40.000 15 Yıl: 60.000 20 Yıl: 80.000 Brüt Maaş: 5.000 5 Yıl: 25.000 10 Yıl: 50.000 15 Yıl: 75.000 20 Yıl: 100.000 Brüt Maaş: 6.000 5 Yıl: 30.000 10 Yıl: 60.000 15 Yıl: 90.000 20 Yıl: 120.000 Brüt Maaş: 6.500 5 Yıl: 32.500 10 Yıl: 65.000 15 Yıl: 97.500 20 Yıl: 130.000 Brüt Maaş: 7.117 5 Yıl: 35.585 10 Yıl: 71.170 15 Yıl: 106.755 20 Yıl: 142.340 Brüt Maaş: 10.000 5 Yıl: 35.585 10 Yıl: 71.170 15 Yıl: 106.755 20 Yıl: 142.340 Brüt Maaş: 15.000 5 Yıl: 35.585 10 Yıl: 71.170 15 Yıl: 106.755 20 Yıl: 142.340

İHBAR SÜRESİ HESAPLAMA

Kanuna göre; işveren, işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Işçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta (56 gün) önce haber vermek zorunda. Buna ‘ihbar süresi’ deniyor.

Haber vermeden işten atanlar, kıdemin yanında ihbar tazminatını da öder. 10 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. Işçi de çıkmadan önce işverene ayrılacağını önceden haber vermek zorunda. Ihbar tazminatının hesabında brüt ücret dikkate alınır. Ama bunda ‘tavan sınırı’ yok. Ancak, taban asgari ücrete göre değişiyor. Asgari ücrete zam geldikçe, ihbar tutarı da yükseliyor.

3600 GÜN, 4500 GÜN VEYA 7000 GÜNLE KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Tazminat sadece işten çıkarılma durumunda değil, istifa hallerinde de alınabiliyor. Örneğin; erkek işçi askerlik , kadın ise evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa, kıdemini alabiliyor. Emekli olmak için işten çıkanlar, kıdem tazminatı alır. 8 Eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler ise istifa edince kıdeme hak kazanıyor.

SGK’DAN YAZI ŞART