Kıdem tazminatı tavanı kaç lira? Kıdem tazminatı 2021 Ocak ayında değişecek mi?

Çalışma hayatında yer alan vatandaşların kıdem tazminatı konusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Uzun süre aynı iş yerinde çalışan vatandaşların istifasında kıdem tazminatı hakları bulunuyor. Bu yüzden primini 7000 güne tamamlayan çalışanlar kıdem tazminatı alarak işten ayrılabiliyor. 2021 yılı ücret artışları arasında kıdem tazminatı da bulunuyor. Kıdem tazminatının tavanı da ocak ayı itibariye değişecek. Peki, 2021 yılında işten çıkış yapmak kıdem tazminatını etkiler mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira? Kıdem tazminatı 2021 Ocak ayında ne kadar olur? İşte kıdem tazminatı tavanı ve merak edilen soruların cevapları...

Çalışanların kıdem tazminatı konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2021 Ocak ayı itibariyle pek çok ücrette meydana gelecek değişiklik bekleniyor. Asgari ücret, memur maaşları, AGİ ve kıdem tazminatı bunlardan başlıcaları. Yeni yıla kısa bir süre kala, uzun süre aynı iş yerinde çalışıp kıdemini alarak işten ayrılmak isteyenler 2021 kıdem tazminatı tavanını merak ediyor.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için 7000 gün primin tamamlanması ya da 4500 gün primle kıdem tazminatı alarak ayrılmak için, 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması gerekiyor. Peki, 2021 yılında işten çıkış yapmak kıdem tazminatını etkiler mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira? Kıdem tazminatı 2021 Ocak ayında ne kadar olur? İşte detaylar...

2021'DE İŞTEN ÇIKIŞ YAPMAK KIDEM TAZMİNATINI ETKİLER Mİ?

Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında değişecek. Konuyla ile ilgili NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, çalışanların merak ettiği soruya şu cevabı verdi:

"Değişecek olan kıdem tazminatı tavanına göre işten ayrılmak daha anlamlı olur. Bu asgari ücretle alakalı değil. Kıdem tazminatını belirleyen şey memur maaş zamlarıdır. Yani yeni yılda yapılan artışlar olacak. Kıdem tazminatı tavanı belirlenirken esas alınan unsur en yüksek derecedeki devlet memuruna yani şuan için Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanını esas alıyoruz. Ona 1 yıl içinde ödenecek ikramiye tutarını geçemiyor. Yeni yıl ile birlikte bu ikramiye tutarları da artacağı için kıdem tazminatı tavanı da yılın ilk 6 ayı için güncellenecek. Dolayısıyla artış meydana gelecek. Şu an halihazırda 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Kıdemi hak edecek şekilde işten ayrılma durumu söz konusuysa yeni yılı beklemekte fayda var."

2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ LİRA?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL olarak belirlenmişti.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir.

Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.

Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.