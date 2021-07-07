Kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca vatandaşlar diğer kalemlerde yaşanan artışları sorgulamaya başladı. Kıdem tazminatı tavanı da bu kalemlerden biri oldu. Kıdem tazminatı açıklanan 6 aylık enflasyon oranıyla arttı. Kıdem tazminatı tavanı 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplaması ve tarihi…

Enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlandı. Rakamların açıklanmasıyla emekli maaşı ve memur zamlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanı da artış gösterdi. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı da değişerek 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı. Yeni tavan Ocak 2022’ye kadar geçerli. Kıdem tazminatı tutarı çalışma yılı arttıkça yükseliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 4857 sayıl İş Kanunu’nun 32nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye sağlanmış ikramiye vb gibi ödemelerde hesaba katılır.