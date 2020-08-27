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Kıdem tazminatı nasıl alınır? İşte tüm detaylar
Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Kıdem tazminatı alabilmenin şartları nelerdir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kaç yılda tazminat hakkı kazanılır? İşte kıdem tazminatıyla ilgili tüm detaylar...
Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işten çıkarılmaları gerekiyor. Ancak 15 yıl çalışıp, 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kendi isteği ile işten ayrılıp, tazminatını da alabilir. Tabi hak herkes için geçerli değil.