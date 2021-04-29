Kıbrıs zirvesi sona erdi! Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'ndan ortak açıklama

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tarafında hala hiçbir değişiklik yok. Maraş'ın ve Ercan Havalimanı'nın kontrollerinin BM'ye, Gazi Mağusa'nın kontrollerinin de AB'ye verilmesini istedi, bu tabi ki mümkün değildir.

İngiltere ve BM Genel Sekreteri orta yol bulunur mu diye yokladı, ama zemin oluşmadı. Biz de kararını destekledik. Önümüzdeki süreçte biz sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği konusunda taviz vermeyeceğiz. Cenevre toplantısı 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir noktadır. Uzun soluklu mücadelede Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tehdit dilini kullanmaya devam edeceklerdir, bunu biliyoruz. AB ülkelerinin KKTC'yi tanımadığını, ambargolar uyguladıklarını izah etmeleri lazım. Kıbrıs Türklerinin haklarını kabul etmeseler de tanımaları gerekiyor.

Crava Montana öncesi ve sonrasında söylediklerini biraz daha süsleyerek ifade ettiler, geçmişte bunu takip eden herkes süsleyip kamuflaj yaptığını görebilir.

Belgenin sızdırılmasında ahlaklı ya da etik olarak da değişmediklerini gösterdiler, gizli belgeleri sızdırdılar. KKTC ve Türkiye'nin desteklediği vizyonunu yazılı şekilde faylaşmıştır. Toplantı sırasında da herkesi arayarak 'Türkiye ve KKTC çözüm istemiyor' diyerek yalana başvurmuşlardır.

KKTC'nin eşitliğinden ödün vermeyiz. Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.