Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor, yeni sezon hangi gün?

Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? TRT 1’de ekrana gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı “Kıbrıs Zafere Doğru” için heyecanlı bekleyiş devam ediliyor. Erenköy savunması ile büyük ses getiren yeni sezon fragmanı sonrası Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak, hangi gün? gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Kıbrıs Zafere Doğru yeni sezon yayın tarihi, günü ve saati ile konusu.

Bir Zamanlar Kıbrıs devam dizisi Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları, yayın günü ve yeni sezon tarihi merakla takip ediliyor. Tarihi seyre göre uyarlanan senaryoda, yeni sezona zafer nidaları damga vuracak. Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde zafer yaklaşıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler, ne zaman hangi gün ve saat kaçta başlayacak? İşte Kıbrıs Zafere Doğru dizisi hakkında merak edilenler…

BİR ZAMANLAR KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru 15 Ekim Cuma günü (bugün) başlayacak ve her hafta Cuma günü ekrana gelecek.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?

İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Erenköy'ün düşmemesi için verilen zorlu mücadele ekrana geldi. Çekimleri Kıbrıs'ta ve devam eden dizi güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi gerçeklere dayanan konusuyla dikkat çekiyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU

Kıbrıs Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs) konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.

Kıbrıs'ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan "Kıbrıs Zafere Doğru" Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural - Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan - İnci Dereli

Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin - Derviş

Miray Akay - Pembe Dereli

Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli

Ömer Turan - Bekir

Nebil Sayın - Yeoryos Grivas

Emre Törün - III. Makarios

Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş

Bade Arazlı - Mine Dereli

Sümeyra Koç - Sandy

Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli

Umut Avcı - Şöför Hamit

Demir Karahan - Efsane

Kemal Uçar - Cengiz Topel