Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

BMGK, bugünkü toplantısında Kıbrıs 'taki barış gücü misyonunun bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

Konsey, UNFICYP'in görev süresini oy birliği ile 31 Temmuz 2018'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.