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Kıbrıs'ta mahsur kalan müzisyenlerin ailesinden Bülent Ersoy'un menajerine dava!
Bülent Ersoy, konser vermek üzere gittiği KKTC’de ekibiyle birlikte PCR testi yaptırmıştı. Ancak Ersoy’un ekibine yapılan PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Diva'nın, 21 kişilik orkestrası Kıbrıs’ta mahsur kalmıştı. Ekip, 20 Eylül'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan Ersoy, mahsur kalan ekibi için maddi yardımda da bulunmuştu. İlk günden beri olayın takipçisi olan Onur Akay, olayla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.
Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta sahte PCR testi nedeniyle alıkonuldu. Onur Akay, Ersoy'un orkestrasına ve Türkiye'deki ailelerine de maddi olarak yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Bugünkü yazısında da olayla ilgili tüm gelişmeleri tek tek anlattı.