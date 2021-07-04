Kıbrıs Rum kesiminde yangın kontrol altına alındı

Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Rum basınına göre, Rum İtfaiyesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki gündür devam eden yangında aktif cephe kalmadığı, bölge bölge küçük alevlenmelerin bulunduğu ve soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, yangınla ilgili durumun idare edilebilir aşamada olduğunu ve küçük alevlenmeler bulunduğunu söyledi. Rum Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parissinu ise Yunanistan ve İsrail 'den gelen yangın söndürme uçaklarının yangını söndürmek için yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürme ekiplerinin evlere ve binalara girerek hasar tespit çalışması yapabilecek noktaya geldiğini kaydetti.

Parissinu, tehlike nedeniyle evlerini terk edenlerin de evlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

4 kişi hayatını kaybetti

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.