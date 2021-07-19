Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta temaslarına devam ediyor. Kıbrıs parlamentosunda Kıbrıslılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'a yeni külliye binası ve millet bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi. Peki, Külliye nedir? Külliye ne demek? Kıbrıs'a yapılacak yeni külliye binası ne zaman yapılacak? Nereye yapılacak? Özellikleri nelerdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi'nde beklenen müjdeyi açıkladı. Kıbrıs'a yeni külliye binası ve millet bahçesi yapacaklarının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bittiğini söyledi. Peki, Kıbrıs'a yapılacak yeni külliye binası ne zaman yapılacak? Nereye yapılacak? Özellikleri nelerdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

KKTC'YE MÜJDE! KIBRIS'A YAPILACAK YENİ KÜLLİYE BİNASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz.

Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım." dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Sizlere bir kaç gündür gündemde olan müjdemi vermek istiyorum. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası veyahut da doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Külliye ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Metehan bölgesinde TSK ile görüşerek 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu arazide külliyeleri yapacağız. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türkleri'ne ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım. Mimarımız güzel bir çalışma ile projeyi ortaya çıkardı. Bizzat ben de takip ettim. Ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok. Bu binanın müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasının isabet olacağını düşünüyorum."

KÜLLİYE NEDİR?

Külliye hakkında Türk Dil Kurumunun açıklamaları şu yöndedir:

- Bir caminin çevresinde ve cami ile birlikte kurulmuş olan medrese, kitaplık, hastane vb. yapıların tamamına verilen isim.

- Belli bir kültürel, idari, sosyal ve ekonomik amaca yönelik çeşitli kuruluşların bir araya gelerek toplu bir biçimde bulundukları yer.