Kibariye'nin kuaför ücretinde flaş gelişme!

İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. İşte kuaför krizinde son dakika gelişmeleri...

Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi. Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi.

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponspor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtildi.

"BİR KİŞİYİ REHİN OLARAK BIRAKTILAR"

tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor. Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda, parayı ödemediler..."

"O ZAMAN PARANIN YARISINI VERELİM"

"Ali Bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘Kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz?’ deyip Ali Bey'i tekrar aradım..."