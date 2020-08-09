Kibar Feyzo ne zaman, nerede çekildi? Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu

Türk sinemasının Kemal Sunal klasiklerinden olan Kibar Feyzo filmi, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı komedi filmidir. Kibar Feyzo filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncular rol alıyor. Peki, Kibar Feyzo ne zaman, nerede çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...
KİBAR FEYZO NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı Kibar Feyzo, 1978 yılında çekilmiştir.
KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?
KİBAR FEYZO KONUSU
Film, sevdiği kızla evlenmek için başlık parasını toplamaya çalışan bir köylünün hikâyesini anlatır. Askerden gelen Kibar Feyzo başlık parasını denkleştirir. Hüsam’ın kızı Gülo ile evlenmek ister. Aynı anda Bilo da Gülo’ya talip olur. Gülo’nun babası Hacı Hüso, iki damat adayını bir araya getirerek ortalığı kızıştırır. Feyzo, başlık parasını ödeyebilmek için çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Bir yandan çalışarak başlık parasını toplarken diğer yandan İstanbul’u tanır. Şehirde köydekinden çok farklı bir hayat yaşandığını fark eden Feyzo, köye döndüğünde Maho Ağa ile de çatışmaya başlayacaktır.
KİBAR FEYZO OYUNCULARI
Kemal Sunal Feyzo
Müjde Ar Gülo
Adile Naşit Sakine
Şener Şen Maho Ağa
İhsan Yüce Hacı Hüso
İlyas Salman Bilo
Erdal Özyağcılar Zülfo