09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kibar Feyzo ne zaman, nerede çekildi? Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu

09 Ağustos 2020 Pazar - 20:03 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 20:03

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Kibar Feyzo filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncular rol alıyor. Geçmişte Türkiye'deki ağalık düzeninin eleştirisi olan film, 1970'li yıllardaki Türkiye'nin sosyolojik bir çözümlemesidir. Peki, Kibar Feyzo nerede çekildi? Kibar Feyzo kaç yılında çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...


Türk sinemasının Kemal Sunal klasiklerinden olan Kibar Feyzo filmi, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı komedi filmidir. Kibar Feyzo filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncular rol alıyor. Peki, Kibar Feyzo ne zaman, nerede çekildi? İşte Kibar Feyzo oyuncuları ve konusu...
 
KİBAR FEYZO NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
 
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı Kibar Feyzo, 1978 yılında çekilmiştir. 
 
KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?
 
Kibar Feyzo filmi 1978 yılında Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.
 
KİBAR FEYZO KONUSU
 
Film, sevdiği kızla evlenmek için başlık parasını toplamaya çalışan bir köylünün hikâyesini anlatır. Askerden gelen Kibar Feyzo başlık parasını denkleştirir. Hüsam’ın kızı Gülo ile evlenmek ister. Aynı anda Bilo da Gülo’ya talip olur. Gülo’nun babası Hacı Hüso, iki damat adayını bir araya getirerek ortalığı kızıştırır. Feyzo, başlık parasını ödeyebilmek için çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Bir yandan çalışarak başlık parasını toplarken diğer yandan İstanbul’u tanır. Şehirde köydekinden çok farklı bir hayat yaşandığını fark eden Feyzo, köye döndüğünde Maho Ağa ile de çatışmaya başlayacaktır. 
 
KİBAR FEYZO OYUNCULARI
 
Kemal Sunal Feyzo
Müjde Ar Gülo
Adile Naşit Sakine
Şener Şen Maho Ağa
İhsan Yüce Hacı Hüso
İlyas Salman Bilo
Erdal Özyağcılar Zülfo
 
 

ETİKETLER

Kibar Feyzo Kibar Feyzo nerede çekildi Kibar Feyzo oyuncuları Kibar Feyzo konusu Kemal Sunal Müjde Ar Adile Naşit İlyas Salman Kibar Feyzo ne zaman çekildi Atıf Yılmaz Şener Şen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.