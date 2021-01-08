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KIA logo ve sloganını değiştirdi! 27 yıl sonra bir ilk...

08 Ocak 2021 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 12:04

Güney Koreli otomotiv üreticisi KIA logosunda değişiklik yaptı. Şirket logosunun yanında sloganını da yeniledi.


Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden KIA radikal bir karar vererek ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi. El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

Aynı zamanda logoda da değişiklik yapıldı. Şirket yeni logosunda üç unsuru ön plana çıkardı. KIA yeni logosuyla elektrikli araç ve mobiliteye odaklanacağını duyurdu.

Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA mevcut olan sloganını da “Movement that Inspires” yani 'ilham verici hareket' olarak değiştirdi.
 

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