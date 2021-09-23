Kestane Karası nedir, ne zaman 2021? Kestane Karası fırtınası ayın kaçında, hangi yöne eser?

İstanbul'da etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı ile birlikte birçok kişi Kestane Karası hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kestane Karası nedir, Kestane Karası Fırtınası ne zaman 2021?

Halk tarafından kestane karası fırtınası olarak tanımlanan, şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olduğu soğuk havalar İstanbul'u etkisi altına aldı. Kestane Karası Fırtınası hakkında araştırmalar yağmur ve dolu yağışı ile yeniden gündeme geldi. Peki, Kestane karası fırtınası nedir, ne zaman olur? Kestane karası fırtınası ne zaman başlıyor? İşte Kestane karası fırtınası ile ilgili detaylar...

KESTANE KARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kestane karası fırtınası genellikle eylül ayının son haftasına denk gelir ve 3-4 gün boyunca etkisini gösterir.

KESTANE KARASI NEDİR?

Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu 'kestane karası fırtınası' olarak anılmaktadır.