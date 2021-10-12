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Kesinti sonrası Instagram'a yeni özellik

12 Ekim 2021 Salı - 17:36 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 17:36

Instagram için yepyeni özellikler geliştiriliyor. Geçenlerde yaşanan kesinti sebebiyle kullanıcılar Facebook’a bağlı olan WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalara 6 saatten fazla ulaşamadı. Yeni yapılan bir açıklamaya göre Instagram’daki kesintileri veya teknik sorunları bilgilendirmek için bir özelliği test ettiği vurgulandı.


Instagram söz konusu özelliği bir blog gönderisiyle duyurdu. Gerçekleştirilen bu test şu anda ABD toprakları ile sınırlı olsa da birkaç ay içinde başka bölgelere de ulaşacak. 4 Ekim'de altı saatlik bir kesinti şirketin 3,5 milyar kullanıcısının WhatsApp , Instagram ve Messenger dahil olmak üzere sosyal medya ve mesajlaşma hizmetlerine erişmesini engellemişti.
 
Instagram'ın genç kızlara verdiği zararla ilgili bir Wall Street Journal soruşturmasını ve bir Senato duruşmasını destekleyen belgeleri sağlayan Haugen, şirkette çalışırken öğrendikleri hakkında onlara ifade vermek için önümüzdeki haftalarda Facebook'un gözetim kuruluyla görüşmeyi kabul etti.
 

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