Kesinti sonrası Instagram'a yeni özellik

Instagram söz konusu özelliği bir blog gönderisiyle duyurdu. Gerçekleştirilen bu test şu anda ABD toprakları ile sınırlı olsa da birkaç ay içinde başka bölgelere de ulaşacak. 4 Ekim'de altı saatlik bir kesinti şirketin 3,5 milyar kullanıcısının WhatsApp , Instagram ve Messenger dahil olmak üzere sosyal medya ve mesajlaşma hizmetlerine erişmesini engellemişti.
Instagram'ın genç kızlara verdiği zararla ilgili bir Wall Street Journal soruşturmasını ve bir Senato duruşmasını destekleyen belgeleri sağlayan Haugen, şirkette çalışırken öğrendikleri hakkında onlara ifade vermek için önümüzdeki haftalarda Facebook'un gözetim kuruluyla görüşmeyi kabul etti.