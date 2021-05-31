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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı!

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:18 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 19:18

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari sanık yakalandı.


Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari sanık O.B'nin bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Denizli FETÖ firari sanık yakalandı
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