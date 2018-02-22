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Keşif timi Meydanki’de

22 Şubat 2018 Perşembe - 9:40 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 12:54

Bordo bereli Mehmetçikler, Afrin’de Cinderesi ve Raco’dan çıkan Kandil kadrosunun mevzilendiği Meydanki’ye sızdı. Koordinatları tespit edilen terör noktalarından bazısı hava ve kara unsurlarıyla bombalandı. Bölgeye kapsamlı operasyon hazırlığı sürüyor.


Bordo bereli özel kuvvetler, Cinderesi ve Raco beldelerini büyük ölçüde boşaltarak Meydanki’de mevzilenen PKK’lıların peşinde. Başta Kandil kadrosu olmak üzere birçok saha sorumlusunu Meydanki Barajı çevresine gönderen terör örgütüne burada ilk operasyon yapıldı. Afrin kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz ve ardından Duraklı köyünü ele geçiren güvenlik güçleri, PKK’nın ABD’lilerle birlikte üstlendiği noktaları tespit etmek için güneye doğru keşif turuna çıktı. Bölgede özel iletişim cihazları ve uydu bağlantı sistemleri kuran Pentagon ekibinin faaliyetlerini gözlemlemek üzere bölgeye sızan bordo bereliler, bombalanacak noktalar için koordinat oluşturarak bunları TSK’nın kara ve hava unsurlarına iletti. Başarılı bir sızma operasyonu sonrası ABD-PKK ittifakına ait çeşitli terör noktaları, hem obüsler hem de savaş uçakları tarafından vuruldu. Teröristlerin Afrin merkezinden önce en büyük direnç noktası olarak belirledikleri Meydanki’ye kara operasyonunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Bordo bereli Afrin Kandil kadrosu Meydanki
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