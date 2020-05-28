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Keşan'da, bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu

DHA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 14:24 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 14:24

Edirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüsle mücadele kapsamında çarşı merkezindeki meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.


Keşan Kaymakamı Nuri Özder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde yoğunluğun olduğu İsmail Saraç, Önder, Demirciler ve İsmet İnönü caddeleri ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar, Keşan Belediyesi'nin anons sistemiyle duyurulurken, polis ve zabıta ekipleri de çarşı merkezinde halkı maske takmaları konusunda uyardı.

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