Kervan Gıda ne zaman işlem görecek? Kaç hisse verdi? Kervan gıda sonuçları 2020…

Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda’nın talep toplama süreci tamamlandı. Hem Yurt İçi hem de Yurt Dışı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği süreç sonucunda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi. Kurumun, pay başına nihai halka arz fiyatı; 9,00 TL olarak belirlendi.

Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda’nın, OYAK Yatırım liderliğinde yürütülen ve 26 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı. KAP’tan yapılan açıklamaya göre arzda; toplam 268.847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplandı. Halka arz edilen toplam pay adedi ise 51.750.000 oldu.

Yoğun ilgi ile karşılanan talep toplama süreci sonucunda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep geldi. Süreç sonucunda, pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlendi.

“TÜM YATIRIMCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kervan Gıda’nın talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, elde edecekleri geliri büyüme odaklı kullanacaklarını belirtti.

Başar; “Halka arz sürecimizin talep toplama dönemini tamamladık. Süreç boyunca bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gördüğümüz büyük ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bu süreçte bizimle birlikte hareket eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerimize, ilk duyuruyu yaptığımız andan itibaren kurumumuzu yakından takip eden sektör basınına, süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tabii ki bize güvenen ve talep toplama sürecimize yoğun ilgi gösteren kurumsal ve bireysel tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başar; “Kurumumuza gösterilen yüksek teveccüh bizi çok mutlu etti, geleceğe dair cesur adımlarımız için bizi daha da cesaretlendirdi. Kervan Gıda olarak bundan sonra heyecan dolu büyüme yolculuğumuza halkımızla ve yatırımcılarımızla birlikte daha da güçlü şekilde devam edeceğiz.” dedi.

GELİRİN YÜZDE 55’İ YURT DIŞI YATIRIMLARINDA KULLANILACAK…

Elde edecekleri geliri nasıl değerlendireceklerini anlatan Şükrü Başar, “Halka arzdan elde edilecek geliri üç ana alanda değerlendireceğiz. Halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda araştırmalarımıza başladık. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20’lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Şükrü Başar, “Yumuşak şekerin en çok tüketildiği ülkelerde; Amerika, İngiltere, Almanya ve Rusya’da kendi şirketlerimiz, bağlı ortaklıklarımız bulunuyor. Hali hazırda dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firmasıyız. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız. Orta vadeli hedefimiz ilk beşe girmek. Türkiye’de üçüncü çeyrek verilerine göre pazar payımız yüzde 22 ve ikinci sıradayız. Ülkemizde; önümüzdeki üç yıl içinde pazar lideri olmak istiyoruz” dedi.

Ürünlerini her gün 2 milyonu aşkın kişiye ulaştıran Kervan Gıda’nın bir dünya markası olma yolunda ilerlediğini dile getiren Başar, “Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip bir kurum olarak bugün 2 bin 100’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. 2020 yılının ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. İstikrarlı bir grafiğe sahibiz. Halka arz ve yükselen büyüme ivmemizle dünya markası hedefimize daha da yaklaşıyoruz” dedi.