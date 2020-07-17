Kerope Çilingir kimdir? Matild Manukyan’ın oğlu Merope Çilingir’in mal varlığı nedir?

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın miras kavgası devam ediyor. Matild Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir’e dava açan 36 kişi, bu defa nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi, nüfus kayıtlarının sahte olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise Manukyan’ın yıllarca işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtların valilik ve İçişleri Bakanlığı’ndan istenmesine karar verdi.

Matild Manukyan'ın resmiyette tek mirasçısı olarak bilinen Kerope Çilingir, mal varlığı ile ülke gündeminde yer almayı sürdürüyor. Miras davası ile gündemde yer alan Kerope Çilingir, Matild Manukyan'ın kayıt altındaki tek çocuğu olarak biliniyor. Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir’in (80) kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan miras kavgası, bu kez Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi, nüfus kayıtlarının sahte olduğunu öne sürdü.

KEROPE ÇİLİNGİR KİMDİR?

1940 doğumlu olan Kerope Çilingir’in annesi, Matild Manukyan, babası da Aram Çilingir’dir. İşte Kerope Çilingir’in gündeme geldiği olaylar…

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir’in (80) kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dora Çilingir bu defa babasının kötü kişilerin hedefi haline geldiğini öne sürerek üvey annesi Neslihan Kahraman’ın avukatı ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Dora Çilingir’in şikâyetine takipsizlik kararı verdi. Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği, Dora Çilingir hakkında verilen takipsizlik kararını bozdu. Savcılık toplanan delillerin ardından Kerope Çilingir’e korunma kararı verilmesini talep etti. Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir’e dava açan 36 kişi, bu defa nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi, nüfus kayıtlarının sahte olduğunu öne sürdü.