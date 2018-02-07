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Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 0:01 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 0:01

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas, kent merkezinde aracıyla seyir halindeyken  kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Elmas, olay yerinde hayatını  kaybetti.
 
Kerkük polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.
 
Türkmen liderden dünyaya çağrı
 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada,  olayı kınayarak, Irak'ta Türkmenlere yönelik öldürme ve tehditlerin sürdüğünü  vurgulayarak, "Dünyaya, 'artık Türkmenleri görmezden gelmeyin' diye  sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kerküklü bazı Türkmen akademisyenler ve Türkmen sivil toplum kuruluşu  üyeleri, Elmas'ın saldırı sonrası çekilen fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla  paylaşarak, Türkmenlere yönelik saldırı eylemlerinin son bulmasını istedi. 
 

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