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Petrol kuyusu korumalarına saldırı! 2 polis öldü

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 1:18 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 1:21

Irak'ın Kerkük kentinde bir petrol kuyusunun korumalarına yönelik silahlı saldırıda 2 polis memurunun öldüğü, bir polisin yaralandığı belirtildi


Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, batıda bulunan Hubbaza petrol alanında 43 numaralı petrol  kuyusunun korumalarına saldırı düzenlendiğini belirtti.
 
Bunun, Irak hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, 16 Ekim 2017'de  Kerkük'e girmesinden bu yana petrol sahalarında meydana gelen ilk saldırı  olduğuna dikkati çeken Kamil, ''DEAŞ terör örgütü militanlarınca düzenlenen  silahlı saldırıda iki polis öldü bir polis yaralandı. Bu saldırıların  tekrarlanmaması için bölgenin daha iyi ve temkinli bir şekilde korunması  gerekiyor.'' ifadesini kullandı.
 
Kerkük'ün güneyindeki dağlık ve kamışlık bölgelerde gizlenen DEAŞ  militanlarının petrol alanları ve kuyularına yönelik saldırılarının artmasından  endişe duyduklarını belirten Kamil, devletin en önemli gelir kaynağı olan  petrolün çıkarıldığı alan ve kuyuların ciddi anlamda korunması gerektiğini aksi  takdirde bu bölgelerin sürekli tehdit altında olacağını vurguladı.

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Kerkük polisler öldü petrol kuyusu Irak
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