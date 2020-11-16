Kerimcan Durmaz'dan olay Selin Ciğerci itirafı

Çok yakın arkadaş olan Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci küsmüştü. Herkes bu küslüğün sebebini merak etse de ikiliden herhangi bir açıklama yapmamıştı. Kerimcan Durmaz'dan ilk kez olay olan bir Selin Ciğerci itirafı geldi.

Kerimcan Durmaz YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Selin Ciğerci ile araları bozulan Durmaz ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişiyi açıklayınca sosyal medya yıkıldı. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" diyerek ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan'ın bu açıklaması sonrası herkes Selin Ciğerci'nin ne diyeceğini merak ediyor. Ciğerci'den henüz bir açıklama ise gelmedi.