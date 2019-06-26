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Kerim Acar dahil 18 sanık hakkında karar çıktı

26 Haziran 2019 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 11:16

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi. Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.


Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67  sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti. 
 
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