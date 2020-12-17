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Kerem Tunçeri Hande Taşkın 'ifşa davasında' flaş gelişme

17 Aralık 2020 Perşembe - 10:38 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 10:53

Kerem Tunçeri’nin sosyal medya mesajlarını ifşa eden model Hande Taşkın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İfşa davasında Taşkın için 3 yıla kadar hapis cezası istedi.


Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın'a mesajlar attı. Genç kadın da bunları ifşa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.
 
'ARKADAŞIMA GÖNDERDİM'
 
Tunçeri'nin şikayeti üzerine model Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 25 yaşındaki model, Tunçeri ile gerçekleşen yazışmaları bir arkadaşına gönderdiğini, kendisinin sosyal medyada paylaşmadığını belirterek suçlamaları reddetti.
 
Savcılık, model hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

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