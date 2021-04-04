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Kerem Kupacı Türkiye'yi terk etti

04 Nisan 2021 Pazar - 17:13 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 17:13

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan Kerem Kupacı'nın, uzun süre önce Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. 50 yaşındaki oyuncu, artık Londra'da yaşıyor.


Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bir dönemin sevilen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Londra'ya yerleştiği ortaya çıktı.
 
Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi var. İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.
 
ASLIHAN GÜRBÜZ İLE AŞK YAŞADI
 
Bir dönem meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı'nın, bu ilişkisi iki buçuk yıl sürmüştü. Sık sık kavga ettikleri iddia edilen çift, 2014 yılında yollarını ayırmıştı.

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