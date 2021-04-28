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Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşka geldi! 'Okyanusun ortasında sadece ikimiz'
Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu. Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler.